Ставропольский "Платон" может приносить региону 4,6 млрд рублей ежегодно

Внедрение системы может стать дополнительной основой для развития дорожной инфраструктуры

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров © Ирина Амбарцумян/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Региональный аналог системы "Платон" на Ставрополье позволил бы дополнительно направлять на развитие дорожной сферы 4,6 млрд рублей в год. Это финансирование может обеспечить крупные дорожные проекты, сообщил во время прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.

"Сейчас формируем проект. Через Ставропольский край по региональным дорогам проезжают 400 тыс. грузовиков. Они объезжают федеральный "Платон" и едут по нашим по нашим дорогам, ломают их. Мы примерно оценили это в 4,6 млрд рублей в год. Это будет дополнительная основа для развития дорожной инфраструктуры Ставропольского края, но над этим надо работать. Конечно, поддержка земляков очень важна для нас, без этого не обойтись", - сказал он.

Глава Ставрополья отметил, что весной 2026 года начнутся работы по расширению Бештаугорского шоссе в Пятигорске. Также рассматриваются варианты расширения одной из центральных улиц города-курорта. Планируется также формирование новой дорожной сети в городе Невинномысске, который является логистическим хабом региона.

В Ставрополе в 2026 году планируется строительство дороги, которая позволит сформировать кольцевой объезд вокруг города. "Эта дорога нам будет стоить 28 млрд. 28 млрд рублей мы не найдем никогда, поэтому мы хотим участвовать в эксперименте с региональным "Платоном", - отметил Владимиров.

Ранее на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация о разработке концепции введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе "Платон" на федеральных трассах. В августе 2025 года в Минтрансе РФ сообщали ТАСС, что говорить о внедрении системы "Платон" на региональных дорогах преждевременно. Возможность и варианты распространения системы будут оцениваться после проведения исследований и экономического моделирования.