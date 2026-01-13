Мишустин: военкоры, освещая СВО, помогают формировать мировоззрение молодежи

По словам премьер-министра, никто из тех, кто погиб при выполнении журналистского долга, не будет забыт

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военные корреспонденты и журналисты, освещающие события в зоне СВО с риском для своей жизни, помогают формировать мировоззрение людей и в особенности - детей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вручая премии кабмина в области СМИ в День российской печати.

"Те ребята, которые сегодня, рискуя своей жизнью на передовой, рассказывая о том, что там происходит, формируют мировоззрение, в том числе наших детей. Это очень важно", - сказал премьер.

Основная борьба за мировоззрение российской молодежи, отметил Мишустин, в настоящее время ведется в средствах массовой информации.

"Борьба за умы и сердца молодых в первую очередь ведется вами, теми, кто каждый день в том числе формирует мировоззрение молодых. И исторические духовные корни, которые для наших детей сегодня являются основой дальнейшего развития, они как раз подаются средствами массовой информации. И на мой взгляд, это происходит очень достойно", - подчеркнул он.

Глава кабмина заметил, что за последние годы мировоззрение юных россиян уже заметно изменилось в лучшую сторону. "За эти несколько лет я смотрю, как изменилось мировоззрение ребят молодых, как они пошли в музеи, как они относятся к нашей общей истории. <…> Мы все должны думать о том, как дальше вести нашу молодежь, потому что извечный вопрос молодежи, куда мы идем и что нужно разъяснять", - добавил Мишустин.