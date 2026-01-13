В Омске хотят воссоздать командное училище на базе бывшего кадетского корпуса

Омский кадетский военный корпус был старейшим военным учебным заведением России за Уралом

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Омской области прорабатывают с Министерством обороны РФ возможность воссоздания Омского высшего общевойскового командного училища им. Фрунзе, которое разместится в здании бывшего кадетского корпуса в центре Омска. Об этом сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко.

"Основная идея - сохранить образовательный профиль. Не факт, что он будет военный, но мы продолжаем с Министерством обороны РФ прорабатывать тему по воссозданию высших учебных заведений. <…> Я говорю о воссоздании [Омского] общевойскового командного училища им. Фрунзе именно здесь, [в кадетском корпусе]. Здание простояло 200 лет, простоит еще столько же", - сказал Хоценко.

Губернатор отметил, что в Ульяновске, Новочеркасске и Челябинске уже планируется воссоздать военные училища. "Посмотрим, как эта работа пойдет дальше. Конечно, есть большое желание [восстановить омское училище] и выпускников данного заведения", - подчеркнул глава региона.

Об Омском кадетском корпусе и училище им. Фрунзе

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года вернувшимися с Отечественной войны 1812 года казаками. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

В советское время корпус был переименован в Омское военное училище им. Фрунзе и перешел на подготовку высшего военного состава. В 1999 году на его базе был воссоздан Омский кадетский корпус, который хоть и стал преемником традиций учебного заведения, но перешел на программу довузовской подготовки.

Летом 2020 года омский корпус отменил набор из-за аварийного состояния здания 1826 года постройки, которое является памятником архитектуры федерального значения. Всего за год в Омске Минобороны РФ построило новый комплекс для кадетского корпуса, включающий главное учебно-административное трехэтажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовую на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт.