Любимова поздравила журналистов с Днем российской печати

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати, поблагодарив их за профессионализм и внимательное отношение к культуре. Об этом министр написала в Telegram-канале.

"Поздравляю всех представителей средств массовой информации с Днем российской печати и благодарю за профессионализм, внимательное отношение к культуре и искренний интерес к нашей общей работе", - отметила Любимова.

В связи с праздником министр вручила журналистам награды министерства культуры "за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии и историко-культурного наследия". Благодарственные письма были вручены и сотрудникам ТАСС - руководителю редакции "Культура" Полине Богомоловой, заместителю руководителя редакции Марии Барановской и руководителю направления редакции Анастасии Кирсановой.

Любимова отметила, что пригласила журналистов к участию во Всероссийском конкурсе СМИ "Культура слова - 2026". "Поговорили о том, как сегодня в медиа звучит культурная повестка страны, о поиске новых форматов и языков, которые позволяют рассказывать о культуре современно, глубоко и по-настоящему интересно для самой широкой аудитории. Отдельно поблагодарила коллег за внимание к ключевым событиям отрасли", - написала она, отметив, что журналисты активно освещали, в том числе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, Международный детский культурный форум, фестиваль "Интермузей".