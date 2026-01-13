В Петербурге в День печати открылся Музей журналистики

Среди экспонатов предметы для письма, старинные пишущие машинки, фотоаппараты, радиоприемники и телевизоры разных лет

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Музей журналистики, посвященный истории этой профессии в Санкт-Петербурге, начал работу в Доме журналиста на Невском проспекте, 70, передает корреспондент ТАСС. Открытие приурочили ко Дню российской печати, отмечаемому 13 января.

Музей создан по инициативе членов правления АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" при содействии городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. "Это не музей истории журналистики - мы делали музей журналистики как живого явления, которое существует. И мы должны помнить всегда, что журналистика началась в нашем городе сразу, как только начали [его] строить. Потому что вместе с лесорубами, землекопами и плотниками ходил журналист - царь Петр Алексеевич, который писал в газету, который редактировал эту газету, который приказывал газету в трактирах раскладывать, чтобы ее читали", - сказал ТАСС один из идеологов создания музея, журналист и публицист Юрий Светов.

Экспозиция состоит из трех основных блоков. "Мы рассказываем о людях, о фактах, о направлениях журналистики (это газеты и журналы, фотожурналистика, радио- и тележурналистика, интернет-журналистика - прим. ТАСС) и, наконец, хотим показать материальные свидетельства - чем мы работаем, чем мы пользовались, как это развивалось, к чему эту шло", - представил основную концепцию музея Светов.

Об экспонатах

Среди экспонатов подлинные предметы для письма - от гусиного пера до современных авторучек, старинные пишущие машинки, фотоаппараты, радиоприемники и телевизоры разных лет, в том числе - легендарный "КВН-49". "Когда о них говорят, все время забывают, что этот телевизор был разработан у нас в городе, просто его выпуск запустили на заводах других городов. "КВН" означает Кенигсон, Варшавский и Николаевский - это три инженера, которые разработали технологию. И была цифра "49" - год, когда начали выпускать. 2,5 млн было выпущено этих телевизоров. Стоил он 1 200 рублей при среднемесячной зарплате 550 рублей. Его можно было смотреть только с линзой", - напомнил Светов.

Также посетители смогут увидеть экземпляры газет и журналов XVIII-XX веков, документы и фотографии разных эпох. Экспозиция рассказывает и о первом официальном информационном агентстве страны - Санкт-Петербургском телеграфном агентстве (СПТА). С резолюции Николая II от 1 сентября 1904 года о его создании ведет свою историю ТАСС. Отдельное внимание уделено ленинградской журналистике периода Великой Отечественной войны: газетам и выпускам "Боевого карандаша", уличным стендам со знаменитыми агитационными плакатами "Окна ТАСС", а также журналистам - работавшей на радио поэтессе Ольге Берггольц, которую называли "голосом блокадного Ленинграда", военным фотокорреспондентам и другим знаковым фигурам того времени.

В музее воссоздан типичный кабинет главного редактора. "Вот конторка, за которой сидела секретарь. И стол с предметами, которые чаще всего были [в ходу]. В качестве фона выбран вид из окон Дома прессы на Фонтанке, 59", - рассказал Светов. При создании экспозиции была проведена большая исследовательская работа. "Мы установили, что в советское время пять газет и два журнала Ленинграда были награждены орденами. Здесь есть указы и фотографии главных редакторов, при которых эти награждения состоялись", - добавил он.

Светов отметил, что посетители смогут осмотреть экспозицию как самостоятельно, так и с экскурсией. В ближайшее время в музее также появятся QR-коды с более подробной информацией об экспонатах и фактах. Он выразил надежду, что коллекцию музея в будущем пополнят предметы, которые сочтут возможным передать в дар коллеги-журналисты.