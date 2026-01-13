Губернатор поручил расширить репертуар мероприятий для молодежи на Смоленщине в 2026 году

Основные средства в 2025 году освоены в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

СМОЛЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил расширить репертуар культурных мероприятий для детей и молодежи в рамках нацпроекта "Семья". Такое распоряжение глава региона дал на фоне полного выполнения за 2025 год всех запланированных мероприятий в сфере культуры, на которые было направлено почти 119 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Поручил активизировать эту работу и расширить репертуар культурных мероприятий для детей и молодежи. В каждом учреждении, которое является участником программы, должно проводиться не менее трех мероприятий в неделю", - сообщил глава региона, его слова приводит пресс-служба.

По данным правительства, задачи по реализации нацпроекта "Семья" в сфере культуры в регионе по итогам 2025 года выполнены в полном объеме. На финансирование соответствующих мероприятий было направлено почти 119 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Основные средства освоены в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Более 45 млн рублей направлено на капремонт объектов культурной инфраструктуры в ряде муниципальных образований. В их числе - районный культурно-досуговый центр в Починковском округе, детская музыкальная школа в Духовщине, Дорогобужский районный историко-краеведческий музей, учреждения культуры Угранского района и Талашкинский сельский дом культуры.

На модернизацию материально-технической базы учреждений культуры израсходовано 22 млн рублей. Новое оборудование получили Смоленский камерный театр, музеи в Хиславичах, Кардымовском округе и Десногорске. В рамках нацпроекта также открыты две модельные библиотеки нового поколения - в селе Катынь и городе Ярцево, на что выделено 30 млн рублей. Дополнительно более 21 млн рублей направлено на оснащение шести детских школ искусств в различных районах области.

Особое внимание уделено интеграции в федеральную программу "Пушкинская карта". В регионе к ней подключились 102 учреждения культуры, в том числе 35 домов культуры, 29 библиотек, 28 музеев. Более 56 тыс. молодых смолян являются держателями "Пушкинской карты", в афишу включено свыше 6 тыс. мероприятий.