В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 19:00 мск 14 января

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, ввели на сутки в Омской области, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

"С 22 часов (19:00 мск - прим. ТАСС) 13.01.2026 до 22 часов 14.01.2026 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При данном режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.