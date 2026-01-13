Хоценко объяснил, почему севший в поле самолет не приземлился в Омске

Причиной стало расположение аэропорта в черте города, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Пилот самолета, который в сентябре 2023 года посадил судно в поле под Новосибирском, не стал сажать в Омске самолет с неполадками из-за расположения аэропорта в черте города. Об этом сообщил журналистам губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Эта история, связанная с самолетом, когда он летел из Сочи, а приземлился в поле под Новосибирском. К счастью, никто не погиб. Но самолет не смог приземлиться в аэропорту Омска, потому что аэропорт в городе находится, и риски соответствующие", - сказал Хоценко.

Он добавил, что вопросы безопасности перелетов являются одной из причин строительства нового аэропорта Омск - Федоровка за пределами города.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились пятеро.

По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках. Дело пилота Сергея Белова было передано в суд, который принял решение вернуть его прокурору из-за составления обвинительного заключения с нарушением требования кодекса. Апелляция на это решение будет рассмотрена 20 января.