NYT: Клинтоны отказались давать показания в Конгрессе по делу Эпштейна

Они отправили письмо председателю комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности Джеймсу Комеру, указав, что повестка в их отношении, согласно анализу юристов, является "юридически неисполнимой"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Билл и Хиллари Клинтон отказались явиться в Конгресс США для дачи показаний по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета The New York Times.

Клинтоны, указывает издание, накануне направили письмо председателю комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности Джеймсу Комеру (республиканец от штата Кентукки), в котором указали, что повестка в их отношении, согласно анализу юристов, является "юридически неисполнимой".

Они также заявили, что ситуация вокруг дачи ими показаний представляет собой преследование по политическим мотивам. "Мы уверены, что любой разумный человек в Конгрессе или извне увидит на основании всего вышеизложенного нами, что вы своими действиями пытаетесь наказать тех, кого считаете врагами, и защитить тех, кого считаете друзьями", - указывается в письме Клинтонов к Комеру.

Ранее газета сообщала, что за отказ дать показания Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США. Максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает до одного года лишения свободы, а также штраф в размере $100 тыс. При этом газета напомнила, что "не каждый свидетель, игнорирующий повестку Конгресса, привлекается к ответственности за неуважение".

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.