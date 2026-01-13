В Каспийске завели дело после длительного отсутствия водоснабжения

Глава республики Сергей Меликов назвал провальной работу по ликвидации проблем с водой в городе

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, в которой сообщается о длительном отсутствии водоснабжения на территории города Каспийска. По данному факту следственным отделом по городу СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение бесперебойного водоснабжения населения. Устанавливаются причины произошедшего, а также обстоятельства, приведшие к нарушению прав жителей. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Глава республики Сергей Меликов назвал провальной работу по ликвидации проблем с водоснабжением домов в Каспийске. "Ситуация эта началась еще задолго до новогодних праздников, и людям нужно было объяснить о трудностях с ее решением, безусловно, постараться проблемы устранить не 8-9 января, а 29-30 декабря, а там, где невозможно, принять экстренные меры, чтобы не вызывать у населения чувство неудовлетворенности праздниками и вашей работой", - обратился на совещании Меликов к мэру Каспийска Борису Гонцову.