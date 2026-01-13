В КБР на лекарственное обеспечение дополнительно направят 200 млн рублей

Большая часть ресурсов идет на лечение онкозаболеваний, сахарного диабета и редких заболеваний

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Порядка 200 млн рублей дополнительно направят в Кабардино-Балкарии на льготное обеспечение лекарственными препаратами, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Данную статью расходов в течение последних лет целенаправленно поднимали с 180 млн рублей до 1 млрд рублей в год и выше. Поручил и в этом году увеличить бюджет льготного лекарственного обеспечения еще на 200 млн рублей", - отметил Коков по итогам рабочего совещания по вопросам развития системы здравоохранения.

Коков добавил, что финансирование идет в основном за счет средств республиканского бюджета. Большая часть ресурсов идет на лечение онкозаболеваний, сахарного диабета и редких (орфанных) заболеваний.