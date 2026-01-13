Пышного освободили от должности замминистра науки и высшего образования РФ

Он станет ректором НГУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дмитрий Пышный освобожден от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ. Соответствующий документ за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Пышного Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Ранее наблюдательный совет Новосибирского госуниверситета (НГУ) под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова одобрил кандидату Пышного в качестве ректора НГУ.

Пышный - выпускник Новосибирского госуниверситета, руководивший Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН с 2017 по 2022 год. Его основные научные интересы были связаны с областью биоорганической химии и исследованием нуклеиновых кислот. Пышный был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ 23 ноября 2022 года. Его кандидатуру на правах учредителя вуза в ходе наблюдательного совета выдвинул глава Минобрнауки.