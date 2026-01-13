Вильфанд: высота снега в Москве 13 января близка к рекорду 1942 года

Научный руководитель Гидрометцентра России подчеркнул, что для Москвы и Московской области значения разные

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Высота снега в Москве 13 января достигла 43 см, показатель близок к рекорду 1942 года - тогда высота снежного покрова составляла 49 см. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Максимальная высота снега была в этот день в 1942 году. Если помните, это вообще знаменитая зима, когда в декабре началось контрнаступление Красной армии 1941 года, и фильмы были, как по пояс в снегу бойцы наши проходили, контратаковали, отбросили немцев от Москвы. Вот эта снежная зима продолжалась и в январе 1942 года. На станции на ВДНХ сегодня 43 сантиметра. Это близко к рекордному, 26 - это норма, 49 - рекордное значение для этого дня, а тут 43", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что для Москвы и Московской области значения разные. В Кашире, например, высота снежного покрова составляет 44 см, в Коломне 50, в Павловском посаде 48, в Серпухове 43, в Черустях 54 см. Основные снегопады к настоящему моменту уже прекратились, еще на несколько сантиметров сугробы вырастут в среду.