Нацкомиссия Украины по ценным бумагам переходит на удаленку

В помещении замерзли и лопнули батареи системы отопления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частично переведена на дистанционную работу из-за отсутствия отопления. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на сотрудников нацкомиссии и участников рынка.

По их словам, ориентировочно 10-11 января, в выходные дни, в помещении замерзли батареи системы отопления. Произошло это после серии взрывов в Киеве в ночь на 9 января, в результате которых была повреждена столичная инфраструктура теплоснабжения. По словам собеседника издания, воду из системы не слили и она замерзла. Часть чугунных батарей лопнула под давлением.

Руководство комиссии перевело большинство сотрудников на дистанционную работу. "Председатель комиссии Алексей Семенюк и члены работают дистанционно", - добавил собеседник "Экономической правды". Здание, где расположен офис комиссии, разделено на несколько частей, в нем также находятся Государственное космическое агентство и Шестой апелляционный административный суд. В суде подтвердили изданию факт отсутствия отопления, отметив, что прием документов и рассмотрение дел осуществляется в обычном режиме.

Ранее произошел прорыв канализации в подвале здания в Киеве, где расположено Министерство энергетики Украины. Накануне у жителей города на фоне отключения отопления в условиях сильных морозов начало разрывать трубы от замерзания воды, которую не успели слить из домовых систем.

9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.