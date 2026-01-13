Жители Днепропетровска вышли на протест из-за отключений света

У жителей многих улиц нет электричества, а в другой части города светится новостройка и реклама

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Жители Днепропетровска на юго-востоке Украины перекрыли одну из дорог города, так как у них четыре дня отсутствует электричество. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

На двух видео, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, как жители беспрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав проезд машин. "Люди перекрыли дорогу, ходят на светофоре туда-сюда, четверо суток сидят без света", - говорит мужчина, записавший видео.

Он также рассказал, что, пока у жителей многих улиц нет электричества, в другой части города "вовсю светится" новостройка и реклама. По его словам, в домах вышедших на протест горожан очень холодно, температура не превышает 5-14 градусов. Однако власти людей "не слышат", отмечает автор. В конце видео к месту протеста подъехала полиция.

Жители украинских городов все чаще перекрывают улицы в знак протеста в связи с длительными отключениями света. При этом украинцев предупреждали, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля.