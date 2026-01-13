Роспотребнадзор начал расследование в связи со случаем кори в МГУ

Ограничение очного посещения касается студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Очное посещение учебного заведения ограничено, сообщили в ведомстве.

"06.01.2026 г. в связи с регистрацией случая кори у студента факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что ограничение очного посещения касается студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Специалисты определили круг контактных лиц по учебному корпусу в количестве 40 человек.

"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ им. М. В. Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по г. Москве", - заключили в ведомстве.