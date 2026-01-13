В Минобрнауки назвали регионы, лидирующие по числу студентов-целевиков

Ими стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидерами среди регионов РФ по количеству студентов, поступивших в вузы в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2025/26 учебном году, стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Списком из 10 субъектов-лидеров по набору целевиков Минобрнауки России поделилось с ТАСС.

"В 2025/26 учебном году в топ-10 регионов по приему на обучение в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вошли: Москва - город федерального значения (6 711 чел.), Санкт-Петербург - город федерального значения (4 117 чел.), Свердловская область (1 638 чел.)", - говорится в сообщении.

Четвертое место в рейтинге заняла Республика Башкортостан (1 550 чел.), пятое - Ростовская область (1 483 чел.), шестое - Республика Татарстан (1 406 чел.), седьмое - Краснодарский край (1 294 чел.), восьмое - Самарская область (1 161 чел.), девятое и десятое - Новосибирская (1 151 чел.) и Воронежская (1 097 чел.). области соответственно.