В Петропавловске-Камчатском возобновили автобусное сообщение

Для перевозки пассажиров также задействовали технику высокой проходимости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Автобусы вышли на линию в Петропавловске-Камчатском после мощного циклона. Для перевозки пассажиров также задействована техника высокой проходимости и машины автопарка администрации столицы края и правительства региона, сообщили ТАСС в мэрии.

"В Петропавловске-Камчатском по 16 направлениям вышли пассажирские автобусы, это маршруты: 2, 3, 4, 5к, 7, 12, 13к, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Также 14 января на дороги снова вышел городской служебный транспорт администраций города и края, который будет перевозить горожан в часы пик. Кроме этого, по пригородным маршрутам курсируют вахтовки", - рассказали в мэрии города.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигали 50 м/с. В столице края до конца недели отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги. К берегам полуострова подходит новый циклон.