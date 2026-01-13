В поселок Псковской области доставят котельную для восстановления теплоснабжения

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что оборудование прошло испытание временем и использовалось в различных условиях

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Автоматизированную мобильную котельную поставят в поселок Заплюсье в Псковской области, в котором наблюдаются проблемы с отоплением. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Михаил Ведерников.

"Обстановка в поселке Заплюсье остается непростой. Чтобы в спокойной обстановке разобраться в причинах технического сбоя, договорились с компанией АО НТЦ "Техтелеком-АС" о поставке автоматизированной мобильной котельной. Предприятие работает с нашими приграничными территориями, оборудование проверено временем и эксплуатацией в различных условиях. Уже послезавтра планируем выполнить переключение и начать отопление поселка, рассчитываем быстро выйти на нормативные параметры", - написал он.

Ведерников отметил, что поручил главе округа Наталье Ивановой завершить ремонт и пусконаладку действующей котельной в максимально сжатые сроки. Тем временем специалисты продолжают нагнетать температуру. Представители управления капитального строительства остаются на объекте на ночь, чтобы контролировать ситуацию и оказывать помощь.

Ранее глава Плюсского округа Наталья Иванова сообщила, что 2 января в бункер подачи топлива на единственной котельной в Заплюсье была засыпана, как выяснилось впоследствии, щепа ненадлежащего качества. Это привело к понижению температуры теплоносителя. Некачественную щепу оперативно убрали, стали топить щепой из запасов на выходные и праздничные дни, которые быстро закончились, когда восстанавливали температуру теплоносителя. 4 января возникли сбои в новых поставках щепы из-за поломок щеподробилок у двух поставщиков. 8 января в округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации в поселке. В этот же день доставили нужный объем качественной щепы, но добиться нужной температуры теплоносителя не получалось.