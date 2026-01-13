Авиасообщение с Камчаткой возобновили после циклона

Задержанные рейсы готовятся к вылету с полуострова

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Авиасообщение с Камчаткой после мощного циклона возобновлено, с полуострова готовятся к вылету задержанные 13 января рейсы, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Елизово.

К вылету готовятся задержанные рейсы в Москву, Тигиль, Палану, идет регистрация на рейс в Новосибирск. При этом остаются задержанными два борта в Северо-Курильск и один в Оссору.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигали 50 м/с. В столице края до конца недели отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, на 15 января отменены занятия в ссузах . Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги. К берегам полуострова подходит новый циклон.