Трамп заявил, что США будут лишать иммигрантов гражданства за мошенничество

Речь, в частности, о приехавших из Сомали, отметил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация будет лишать приобретенного гражданства прошедших натурализацию иммигрантов за участие в мошенничестве против сограждан. Об этом он сказал во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).

"Мы также лишим гражданства всех натурализованных иммигрантов из Сомали или других стран, которые будут осуждены за мошенничество в отношении наших граждан. Мы выгоним их отсюда", - сказал он.

"И если вы приехали в Америку, чтобы грабить американцев, мы посадим вас в тюрьму и отправим назад туда, откуда вы приехали", - добавил он.