Трамп заявил, что США будут лишать иммигрантов гражданства за мошенничество
Редакция сайта ТАСС
13 января, 23:04
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация будет лишать приобретенного гражданства прошедших натурализацию иммигрантов за участие в мошенничестве против сограждан. Об этом он сказал во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).
"Мы также лишим гражданства всех натурализованных иммигрантов из Сомали или других стран, которые будут осуждены за мошенничество в отношении наших граждан. Мы выгоним их отсюда", - сказал он.
"И если вы приехали в Америку, чтобы грабить американцев, мы посадим вас в тюрьму и отправим назад туда, откуда вы приехали", - добавил он.