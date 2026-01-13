В РФ сделают ежегодным выборочный мониторинг доходов многодетных семей

Также каждый год будут проверять участие таких семей в социальных программах, указано в постановления кабмина

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выборочный мониторинг доходов многодетных семей, а также их участия в социальных программах будет проводиться в России ежегодно, следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, в Положении об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально демографическим проблемам, а также Федеральном плане статистических работ появится пункт о ежегодном проведении такого мониторинга, начиная с 2025 года.

Ранее в Положении и Федеральном плане также содержался пункт о проведении выборочного мониторинга доходов многодетных семей, однако процедура не была ежегодной. Срок ее реализации в обоих документах датировался 2025 годом, теперь же мониторинг носит бессрочный характер.

Впервые Росстат провел выборочное наблюдение доходов и участия многодетных семей в социальных программах в 2025 году. Респондентами выступили 50 тыс. домашних хозяйств. Задача инициативы - формирование статистических показателей, характеризующих достижение национальной цели сохранения населения, укрепления здоровья, повышения благополучия и поддержки семьи.