В ГД предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за плохую уборку снега

Ответственность за расчистку придомовой территории лежит на управляющих компаниях, отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Штраф в размере 300 тыс. рублей может быть наложен на управляющую компанию в случае плохой уборки снега на придомовой территории, расчистка тротуаров и проездов должна проводиться в течение 3-12 часов после снегопада. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, ответственность за уборку придомовой территории (дворов, тротуаров, подходов к подъездам, парковок), а также за чистку снега лежит на управляющих компаниях и товариществах собственников жилья (ТСЖ). Они в том числе обязаны самостоятельно и регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

"Во время снегопада уборка тротуаров должна проводиться каждые три часа. После снегопада тротуары и проезды должны быть расчищены в течение 3-12 часов. За плохую уборку снега управляющую компанию могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф до 300 тыс. рублей", - рассказал депутат.

"Ожидание обращения жильцов для начала работы - это нарушение. Опасные наледи должны удаляться немедленно после обнаружения", - добавил Кошелев.

Если управляющая компания или ТСЖ не выполняют свои обязанности, граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) - через "Госуслуги" в разделе "Госуслуги.Дом" или на сайте региональной ГЖИ, и в Роспотребнадзор - через онлайн-форму на официальном сайте ведомства. Аргументировать жалобу поможет знание нормативов уборки, пояснил депутат.