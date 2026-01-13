Вильфанд: в некоторых регионах РФ ожидается похолодание до 40-50 градусов

Значительное понижение температуры ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на севере Красноярского края

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Температура как минимум на 5 градусов ниже нормы прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие дни, в некоторых субъектах она достигнет 40-50 градусов мороза. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас проблемы, связанные с очень низкой температурой, прогнозируются во многих регионах. В азиатской части страны, на европейской территории много регионов, где температура существенно ниже нормы - минимум на 5 градусов. Например, в северо-западном федеральном округе, в Ленинградской области 14-17 января температура примерно на 10 градусов ниже нормы, минимальные температуры будут в диапазоне 16-18 градусов ниже нуля", - сказал Вильфанд.

Температура в Псковской области опустится до минус 20, то есть ниже нормы примерно на 10 градусов. В Калининградской области на 7 градусов температура ниже нормы и минимальные значения 12-13 градусов мороза.

"Казалось бы, не очень сильные морозы, но это же приморский город, там редко бывает такой холод. В центральном федеральном округе, в Тверской, Псковской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура на 6-13 градусов ниже нормы и минимальные значения от минус 20 до 23 градусов ниже нуля", - говорит Вильфанд.

На юге Центрального федерального округа, в Центрально-Черноземном регионе прогнозируется температура на 5-14 градусов ниже нормы, что составит минус 15-22 градуса.

В Приволжском федеральном округе с 16 января понижение температуры, она будет на 6-11 градусов ниже нормы и достигнет 18-25 градусов мороза.

Существенное понижение температуры ожидается в Южном Федеральном округе. Там в среду и в четверг температурный фон около нормы, а затем температура понижается, будет на 5-9 градусов ниже нормы и составит минус 10-18 градусов мороза, что очень необычно для Краснодарского края и Адыгеи.

Значительно холоднее будет в азиатской части страны. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах температуры опустятся до 36-41 градуса, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях на 8-18 градусов ниже нормы, то есть от 31 до 38 градусов мороза. Сильные морозы и на севере Красноярского края. Там 46-51 градус ниже нуля. На юге Сибири, в республике Алтай, Тыва, в Томской, Кемеровской, Иркутской областях температуры минус 35-46 градусов.

На Дальнем Востоке, в Бурятии на 8-10 градусов ниже нормы, в Якутии прогнозируемая температура на 7-10 градусов ниже нормы, это от 48 до 54 градусов мороза.

Заметное понижение температуры в ближайшие три дня прогнозируется на Камчатке - до минус 37 градусов, что на 8-10 градусов ниже нормы.