Депутат Делягин предлагает оказывать в центрах "Мои документы" услуги юристов

Сложные юридические вопросы можно перенаправлять к частным консультантам и адвокатам, а простые и наиболее распространенные - решать на месте, считает зампред комитета ГД по экономполитике

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Юридические консультации по простым вопросам можно проводить в центрах "Мои документы". Обращение с таким предложением направил мэру Москвы Сергею Собянину зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия"). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе депутата.

"В московских центрах государственных услуг "Мои документы" (ранее - МФЦ) следует запустить новую услугу: недорогие юридические консультации по простым вопросам. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину", - говорится в сообщении.

Делягин предлагает перенаправлять сложные юридические вопросы к частным консультантам и адвокатам, а простые и наиболее распространенные - решать на месте. По его мнению, такие консультации могут проводить аспиранты и студенты-магистранты юридических вузов. "Это даст им необходимую практику при вхождении в профессию и дополнительный заработок, а московским органам управления - проверенный кадровый резерв", - считает депутат.

Политик отметил, что побочным следствием внедрения такой системы станет снижение нагрузки на московские суды и рост правосознания граждан, повышение их юридической грамотности. "Это сделает жизнь Москвы еще более комфортной без дополнительных бюджетных расходов", - добавил он.