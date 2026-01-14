Средства на лечение одного человека по ОМС выросли почти до 25 тыс. рублей

В 2025 году на одно застрахованное лицо выделялось 22,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 25 тыс. рублей выделяется на каждого гражданина с полисом ОМС на лечение в 2026 году. Это следует из программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам, которую изучил ТАСС.

"За счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования (в расчете на одно застрахованное лицо) в 2026 году - 24 922,9 рубля", - говорится в документе.

В 2025 году на одно застрахованное лицо за счет средств ОМС выделялось 22,5 тыс. рублей.

В пресс-службе Минздрава РФ пояснили ТАСС, что на лечение пациентов выделяется ровно столько, сколько необходимо конкретному человеку в рамках программы ОМС, норматив необходим для примерных расчетов.