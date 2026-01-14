Нилов предложил закрепить право пассажиров на прямую связь с авиакомпаниями

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что пассажиры отмечали прекращение прямого взаимодействия компаний с клиентами в периоды пиковых нагрузок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пассажиры должны иметь право на прямое общение с операторами-представителями авиакомпании в обход чат-ботов в случае отмены, задержки рейса или потери багажа, следует из писем председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, направленных министру транспорта Андрею Никитину и руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

"Прошу вас рассмотреть возможность закрепить в Федеральных авиационных правилах "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" обязательные стандарты работы сервисов обратной связи, предусмотрев безусловное право потребителя на прямое соединение с оператором-представителем авиакомпании в случае отмены, задержки рейса или потери багажа", - говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что в ходе прошедших новогодних праздников наблюдались массовые задержки и переносы авиарейсов, в результате чего планы многих граждан были сорваны, а получение помощи от представителей авиаперевозчиков оказалось крайне затруднительным.

По словам Нилова, пассажиры отмечали прекращение прямого взаимодействия с клиентами в периоды пиковых нагрузок. "Основная проблема заключается во внедрении автоматизированных систем и чат-ботов в качестве единственного канала связи. Потребители получают шаблонные ответы, которые не учитывают индивидуальные обстоятельства, такие как опоздание на стыковочный рейс, необходимость переоформления билетов других авиакомпаний и другие. Горячие линии зачастую работают со значительным временем ожидания либо полностью перенаправляют звонки на цифровых ассистентов, что лишает граждан возможности оперативно проконсультироваться с живым оператором для решения нестандартных ситуаций", - подчеркнул депутат.