Вильфанд прогнозирует сильное похолодание в Москве и Подмосковье к выходным

Местами ожидается похолодание до минус 25, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Погода в центре европейской России до пятницы включительно будет примерно соответствовать климатической норме и не опустится ниже минус 11 градусов, но в выходные местами ожидается похолодание до минус 25. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До пятницы включительно будет хорошая зимняя погода, температура ниже нормы на 1-2 градуса. Это означает, что ночные температуры минус 7-11 градусов, дневные минус 6-8. А вот дальше, начиная с выходных, в отдельных районах, скажем, на юго-востоке Московской области, не исключено понижение температуры до минус 18 и даже 20-25 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, сильно повысится атмосферное давление. В пятницу оно будет примерно на 15 мм ртутного столба выше нормы, а в субботу и воскресенье - на 23-27 мм.