На Чукотке вывели на чистую воду застрявший во льдах в начале января теплоход
Редакция сайта ТАСС
00:36
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ледокол Тихоокеанского флота "Евпатий Коловрат" вывел на чистую воду застрявший теплоход "Мария" на Чукотке, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. На борту находятся почти 20 человек.
"Ледокол вывели на чистую воду", - сказали в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в окружном правительстве, за помощью в ледовой проводке к главкому ВМФ России адмиралу Александру Моисееву обратился глава региона Владислав Кузнецов.