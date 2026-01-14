На Чукотке вывели на чистую воду застрявший во льдах в начале января теплоход

Для этого использовали ледокол Тихоокеанского флота "Евпатий Коловрат"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ледокол Тихоокеанского флота "Евпатий Коловрат" вывел на чистую воду застрявший теплоход "Мария" на Чукотке, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. На борту находятся почти 20 человек.

"Ледокол вывели на чистую воду", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в окружном правительстве, за помощью в ледовой проводке к главкому ВМФ России адмиралу Александру Моисееву обратился глава региона Владислав Кузнецов.