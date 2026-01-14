Врач Тяжельников предупредил о риске травм при неправильной уборке снега

Тем, кто страдает от заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, не следует самостоятельно расчищать снежные завалы, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нагрузка при уборке снега лопатой сопоставима с интенсивной тренировкой в спортзале и может привести к травме позвоночника. Людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем стоит воздержаться от самостоятельной уборки снежных завалов, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, д.м.н. Андрей Тяжельников.

"Снег необходимо поднимать не за счет поясницы, а за счет ног, не бросая его далеко - лучше переходить шагами. Так вы избежите травм и растяжений. Прежде всего, важно понимать: уборка снега - это тяжелая физическая работа, сопоставимая с тренировкой в спортзале. Не стоит геройствовать, если решите расчистить снег - сделайте столько, сколько сможете, без боли и сильной усталости. Скручивание корпуса с весом создает критическую нагрузку на спину и поясницу, холод снижает эластичность мышц и связок, все это может стать причиной серьезных травм", - сказал Тяжельников.

По его словам, грыжи, протрузии, операции на позвоночнике, боли в пояснице, радикулит, невралгии - это противопоказания к чистке снега лопатой. "Если все же решили почистить снег, то стоит использовать ортопедический пояс, наклоняться минимально, при боли - немедленно прекратить. Можно расчищать снег небольшим участками или посыпать лед солью или песком", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, врач рекомендует перед расчисткой снега сделать разминку и использовать удобную теплую одежду и обувь. За 1,5 часа до работы можно съесть легкую пищу.

Для работы лучше использовать легкие лопаты, так как уборка снега сама по себе достаточно трудоемка. "Как и во время спортивных тренировок должны быть перерывы - 15 минут работы, 5 минут отдыха. При учащенном пульсе, одышке, головокружении стоит сразу остановиться", - заключил собеседник агентства.