Психолог Овчинников рекомендует в рабочие дни создать "точки радости"

Это могут быть походы в кино, на концерт, встречу с друзьями, семейный ужин в любимом кафе, рассказал психолог I категории Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Организовать "мягкое" завершение первых рабочих дней следует, чтобы минимизировать проявление депрессивного состояния после длинных новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказал психолог I категории Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Александр Овчинников.

"Резкое окончание праздничной эйфории на фоне короткого светового дня и заснеженных улиц создает ощущение "тяжелого старта". Но то, что можно принять за депрессию, является реакцией адаптации организма. Создайте "точки радости" в расписании на несколько ближайших недель. Запланируйте простые, но при этом приятные события, не связанные с работой, например, поход в кино, на концерт, встречу с друзьями, семейный ужин в любимом кафе", - сказал специалист.

По словам Овчинникова, важно заканчивать рабочие дни приятным вознаграждением, а не дополнительными домашними делами. Поднять настроение могут и простые радости, такие как теплая ванна, любимая книга или ранний сон.

"Также важно напомнить себе, ради чего вы работаете. Возможно, это место дает вам возможность помогать другим людям, создавать комфортные условия для своей семьи или же приближает к важной покупке. Фокус на личных целях, а не только на должностных инструкциях, возвращает ощущение контроля над своей жизнью", - подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам эксперта, обеденный перерыв стоит провести у окна, можно даже выйти на 15-минутную прогулку. "Заснеженная погода не радует солнцем, а это напрямую влияет на выработку мелатонина. Но даже рассеянный свет подает необходимый мозгу сигнал", - пояснил он.