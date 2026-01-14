Даванков предложил разрешить тонировку на определенных условиях

Вице-спикер Госдумы считает, что при реализации этой идеи можно использовать зарубежный опыт

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Тонировка стекол на автомобилях должна быть разрешена на определенных условиях, как это делается за рубежом, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Есть несколько стран, в которых ты просто покупаешь абонемент [на тонировку] на год, государство получает дополнительные денежные средства, которые может направлять на дороги, на создание инфраструктуры, велодорожек, в конце концов. Это можно сделать", - сказал депутат, отвечая на вопрос, какие необходимо принять нововведения для автомобилистов.

Даванков также отметил, что "на юге летом тонировка просто физически нужна для того, чтобы просто люди в машине не страдали".

Ранее "Новые люди" вносили в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей. Кроме того, депутаты предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке.

В настоящее время, согласно требованиям техрегламента, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70% на обычных автомобилях и 60% на бронированных машинах.