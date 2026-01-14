Суд на Алтае рассмотрит дело экс-директора соццентра, где умерли восемь человек

Дату назначили на 27 января

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Калманский районный суд Алтайского края 27 января начнет рассмотрение по существу дела Алика Гельфенбайна - бывшего директора социального центра "Дом помощи" (организация "Рубикон"), где из-за массового заболевания кишечной инфекцией в 2024 году умерли 8 человек и 22 пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Михаил Бибекин.

"27 января в 13:00 (9:00 мск) будет заседание. <…> Мы предварительное слушание не заявляли, должно быть рассмотрение дела по существу. Обвинение зачитают, отношение к нему выскажем и определим порядок исследования доказательств", - сказал он.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных "Рубикон" Алика Гельфенбайна. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый создал региональную общественную организацию адаптации бывших осужденных. Там также проживали и получали медицинский уход престарелые и маломобильные граждане. В процессе деятельности фигурантом были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере социального обслуживания, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению пищи.

По данным прокуратуры, в конце ноября 2024 года постояльцы общественной организации стали поступать в медицинские учреждения с симптомами инфекционного заболевания - шигеллеза. В результате 8 человек умерли и еще 22 пострадали. Следствие пришло к выводу, что в учреждении не соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство. В пробах готовой еды, компота и супа обнаружены ДНК бактерий шигелл, которые явились возбудителями заболевания.