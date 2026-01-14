"Дом.ру": дети почти 40% родителей в РФ смотрят контент по телевизору

Просмотр видео на телеэкране популярен по причине того, что это проще и доступнее, сообщили аналитики видеосервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Примерно 40% опрошенных родителей в России рассказали, что их дети смотрят контент по телевизору, в то время как 37% отмечают, что просмотр происходит через смартфон. Об этом свидетельствуют данные исследования видеосервиса "Дом.ру" Movix, которое есть у ТАСС.

"Большинство опрошенных родителей (39%) отметили, что дети чаще всего смотрят контент именно на телеэкране. Смартфон выбрали 37% опрошенных, планшет - 15%, а компьютер - 9%", - сказано в исследовании.

Эксперты отмечают, что просмотр видео на телеэкране популярен по причине того, что умные телевизоры стали проще и доступнее, а также из-за комфорта при просмотре. Вместе с тем каждый третий ребенок чаще всего смотрит видео на видеохостингах, каждый пятый - в социальных сетях, а 17% родителей отмечают, что их дети предпочитают смотреть видео в онлайн-кинотеатрах и на видеосервисах. "При этом просмотр видео на телеэкране возвращает семейную традицию совместных просмотров. <…> 40% родителей регулярно смотрят контент с детьми - часть делает это всегда, часть присоединяется, когда есть возможность. И только 9% признались, что никогда не смотрят видео с детьми - обычно из-за отсутствия времени или различий в интересах", - говорится в исследовании.

По данным опроса, в 41% случаев дети сами решают, что посмотреть, в 30% случаев включают уже знакомые мультфильмы и фильмы, еще 15% следуют рекомендациям видеосервиса или онлайн-кинотеатра, а 13% включают то, что идет по телевизору. Выбирая контент, родители ориентируются на предпочтения самого ребенка, жанр, наличие образовательного компонента и качество съемки или анимации.

Говоря о том, как должен выглядеть удобный и безопасный видеосервис для детей, более 41% опрошенных считают обязательным наличие не только развлекательного, но и образовательного контента, а 31% ожидают, что у сервиса будет отдельный детский раздел с подборками по возрасту. Также около 30% называют важной качественную защиту от взрослого контента, 27% ценят возможность выбирать разные форматы видео - от классических мультфильмов до роликов от детских блогеров, а почти 20% обращают внимание на удобство поиска.

Опрос проведен в сентябре-ноябре 2025 года среди 1 784 респондентов.