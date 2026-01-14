К берегам Камчатки приближается новый циклон

Он несет на полуостров снег и ветер до 38 м/с

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Новый циклон подходит к берегам Камчатки, он несет на полуостров снег и ветер до 38 м/с, сообщили ТАСС в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

"Угроза нарушения жизнедеятельности населения в связи с влиянием активного циклона. Ожидается ветер восточный 25-38 м/с, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком округе 15 и 16 января", - рассказали в учреждении.

Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.