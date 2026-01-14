В Чувашии увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

Ее объем составляет до 2,1 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 14 января. /ТАСС/. Объем региональной единовременной выплаты лицам, заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции, увеличен до 2,1 млн рублей, написал глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. В предыдущем указе размер выплаты составлял 1,1 млн рублей.

"Усиливаем меры поддержки участников специальной военной операции. Принял решение о повышении региональной единовременной выплаты контрактникам до 2,1 млн рублей", - сообщил Николаев.

По его словам, с учетом федеральной поддержки общая сумма составит 2,5 млн рублей. Как следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, данные условия касаются контрактов, заключенных с 1 января по 31 марта 2026 года. Единовременную финансовую поддержку получат граждане России и иностранцы, заключившие контракт сроком на один год и более для выполнения задач СВО, в том числе для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем Вооруженных сил России на территориях Новороссии.