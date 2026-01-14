В аэропортах Кубани задержали 34 рейса

В Сочи задерживаются вылеты и прилеты 10 рейсов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 34 рейсов задерживают в международных аэропортах Краснодара и Сочи, согласно данным онлайн-табло аэропорта.

В Краснодаре задержали вылет 18 и прилет шести рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задержаны 10 рейсов в Москву, два - в Санкт-Петербург, по одному - в Новосибирск, Уфу, Казань, Сургут, Ташкент (Узбекистан) и Дубай (ОАЭ). На прилет: два рейса из Дубая (ОАЭ), по одному - из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ташкента (Узбекистан).

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты и прилеты 10 рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задержаны четыре рейса - в Екатеринбург, Казань и Дубай (ОАЭ) и Москву. На прилет задержаны еще шесть рейсов: два из Москвы, по одному - из Алматы (Казахстан), Антальи (Турция), Новосибирска, Екатеринбурга.

В аэропорту Геленджика, согласно онлайн-табло, задержек нет. 12 января, аэропорт Краснодара приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Краснодар - Уфа, вызванной ограничениями в работе международного аэропорта Краснодар, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров [рейса Краснодар-Уфа] на получение комплекса услуг, предоставление которых предусмотрено федеральными авиационными правилами. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сказано в сообщении.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на 12 января. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.