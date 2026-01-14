Комитет ГД поддержал введение мер защиты ветеранов СВО от сокращения на работе

Согласно пояснительной записке, принятие такой меры послужит на благо социальной справедливости

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о защите от сокращения на работе граждан, призванных для участия в СВО на военную службу в ходе мобилизации или заключивших в этот период контракт.

Законопроект был внесен в Думу членами комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов во главе с председателем Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата. Уже действует порядок приостановки трудового договора между работодателем и работником, который несет военную службу. Такой сотрудник имеет право выйти на работу к прежнему работодателю в течение трех месяцев после окончания службы.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести дополнительную социальную гарантию для ветеранов СВО - тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения и в военное время. Им должно быть предоставлено преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.

В записке также отмечается, что действующая редакция статьи не распространяет предусмотренные ею меры социальной поддержки на работников, которые возобновили работу у прежнего работодателя после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации или поступления на военную службу по контракту во время мобилизации, а также на тех, кто был направлен в этот период на службу в войска нацгвардии. В связи с этим возникла необходимость в распространении действия предусмотренных статьей гарантий на эти категории граждан.

"Выполнение задач в военных условиях связано с повышенным риском для жизни и здоровья, требует особого мужества. Предоставление данной категории граждан дополнительных социальных гарантий в сфере трудовых отношений являлось бы справедливой мерой признания их заслуг", - отмечается в документе. Подчеркивается, что принятие такой меры послужит на благо социальной справедливости и будет способствовать успешной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь после выполнения особых задач.