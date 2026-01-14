Комитет ГД одобрил законопроект о введении учета и маркировки домашних животных

Информация будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение учета и маркировки домашних животных на федеральном уровне.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 1026525-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в статью 4.1 Закона Российской Федерации "О ветеринарии", - говорится в заключении комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в сентябре 2025 года. Предлагается внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", направленные на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе, установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

Информация о таких животных и их владельцах будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Для постановки животного на учет, внесения изменений или снятия с учета потребуются документы, удостоверяющие личность владельца, а также такие сведения, как происхождение, состояние здоровья и вакцинация животного.

Согласно законопроекту, маркировка может быть визуальной, электронной или смешанной - например, с помощью бирки, ошейника или микрочипа. Учет животных будет осуществляться бесплатно, а маркировка - за счет владельцев. При этом владельцу предоставляется право самостоятельно выбрать тип идентификатора в рамках утвержденных правил.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 4.1 закона "О ветеринарии", дополнив ее положением о включении в ФГИС ВетИС данных о маркированных животных и их владельцах.