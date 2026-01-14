ТАСС продолжает прием заявок на премию "Большая семья России"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС продолжает прием материалов на участие в первой национальной премии "Большая семья России".

Конкурс направлен на поддержку журналистов, редакций и блогеров, которые создают качественный контент, укрепляющий институт семьи и популяризирующий традиционные семейные ценности в обществе. Участвовать могут материалы, опубликованные в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Прием заявок продлится до 1 февраля 2026 года.

Премия будет вручаться в шести номинациях: лучший фотоснимок, лучшая печатная публикация, лучший видеосюжет, лучшая публикация в интернет-издании, лучшая публикация в социальных медиа и лучший радиовыпуск. Размер премии в каждой номинации составит 500 тысяч рублей.

Материалы для участия принимаются по электронной почте: russia-family@tass.ru. Подробная информация доступна на сайте ТАСС.

Организаторами премии выступили ТАСС и АНО "Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева" при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Победители будут объявлены в апреле 2026 года в рамках всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики.