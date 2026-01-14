Программу газификации ДФО до 2036 года подготовят к 1 сентября

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Программу газоснабжения и газификации Дальнего Востока на период до 2036 года должны подготовить к 1 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"К этому же сроку [1 сентября 2026 года] Минэнерго и Минвостокразвития подготовят программу газоснабжения и газификации ДФО на период до 2036 года", - говорится в сообщении.

Документ должен предусматривать приоритетную газификацию действующих потребителей, населения, а также перспективных инвестиционных проектов в высокой стадии реализации. Кроме того, в нем должны быть отражены планы по наращиванию добычи природного газа для обеспечения топливом перспективных потребителей. Такая работа предполагает, в том числе ускоренную разработку месторождений сахалинского шельфа. Для газификации Забайкальского края и Республики Бурятия предполагается задействовать инфраструктуру проекта "Сила Сибири - 2".

Программа газоснабжения и газификации Дальнего Востока на период до 2036 года будет разрабатываться при участии "Газпрома" и станет частью проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации до 2050 года.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что необходимо увеличить уровень газификации территории до 50% к 2030 году и до 60% - к 2036 году. По его словам, обеспечение газом позволит ввести экономические мощности, создать условия для переработки.