Комитет ГД одобрил законопроект о регламентации разведения домашних животных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила разведения домашних животных.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона №1085340-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в заключении комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в декабре. Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", закрепив определения ключевых понятий в сфере разведения животных, включая "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении" и "документ о происхождении".

Предусматривается создание единой некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород, а также контролировать соблюдение стандартов.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести классификацию целей разведения: отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, а также разведение для личного содержания домашних животных. Также предусматривается закрепление обязанности передавать документы о происхождении при отчуждении животных, перечень которых будет утверждаться правительством РФ.

Законопроектом также предлагается установить правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения сведений из реестра, механизм взимания целевых взносов, а также порядок контроля деятельности единой некоммерческой организации со стороны уполномоченного федерального органа.