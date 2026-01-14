Мишустин поручил усилить работу по созданию мобильных бригад на Дальнем Востоке

Срок реализации поручения - до 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил усилить работу по созданию и использованию мобильных бригад на базе медицинских организаций на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Минздраву совместно с руководителями дальневосточных регионов предстоит усилить работу по созданию и использованию мобильных бригад на базе медицинских организаций, провести аудит центров здоровья и разработать мероприятия по их совершенствованию, расширить практику применения телемедицинских технологий в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, увеличить охват граждан вакцинацией против гриппа и пневмококковой инфекции", - говорится в сообщении.

Срок реализации поручения - до 1 сентября, с представлением промежуточного доклада до 22 апреля.

Также председатель правительства поручил Минпросвещения, Минвостокразвития, Минфину совместно с руководителями регионов ДФО провести работу по обновлению учебных материалов в школах, расположенных на труднодоступных территориях, обеспечить поддержку и профессиональное развитие учителей. Также им предстоит создать на базе Института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева проектный офис для обеспечения конкурентоспособности и развития кадрового потенциала системы образования на Дальнем Востоке.

Срок реализации поручения премьер обозначил до 1 сентября, с представлением промежуточного доклада до 12 мая.