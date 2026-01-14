Отстраненный главврач НГКБ ранее был замминистра здравоохранения Кузбасса

Виталия Хераскова задержали по делу о гибели младенцев

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Задержанный по делу о гибели младенцев главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков возглавил медучреждение в 2024 году, ранее он занимал пост заместителя министра здравоохранения Кемеровской области.

Херасков начал работать врачом-анестезиологом в 1994 году. Впоследствии он занимал различные руководящие должности в крупных медицинских учреждениях Кемерово и Новокузнецка. В октябре 2020 года был назначен заместителем министра здравоохранения Кузбасса, где курировал работу южного территориального звена регионального здравоохранения. На пост главврача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Херасков был назначен в 2024 году.