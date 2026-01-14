Перевозки пассажиров на МЖД выросли почти на 2% в 2025 году

В декабре было перевезено 69,9 млн пассажиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 812,2 млн пассажиров воспользовались Московской железной дорогой (МЖД) в прошлом году, что почти на 2% превысило аналогичные показатели 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железной дороги.

"По оперативным данным, в январе - декабре 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" перевезено 812,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении отправлено 783,2 млн человек (+1,9%), в дальнем следовании - более 29 млн человек (+0,1%)", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в декабре было перевезено 69,9 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в декабре 2024 года, в том числе в пригородном сообщении - 67,6 млн человек (+2%), в дальнем следовании - 2,3 млн человек (-0,8%).