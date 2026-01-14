В Тюмени отменили автобусные рейсы в Свердловскую и Курганскую области

Причина в неблагоприятных погодных условиях

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. В Тюмени пять автобусных рейсов в Свердловскую и Курганскую области отменили из-за сильных морозов. Об этом сообщили в тюменском автовокзале - ГБУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 14.01.2026 приостановлено движение из автовокзала г. Тюмени по следующим маршрутам: №9786 "Тюмень АВ - Талица АС"; №9785 "Тюмень АВ - Шадринский КП"; №620 "Тюмень АВ - Шадринский КП"; №2756 "Тюмень АВ - Шадринский КП"; №5713 "Тюмень АВ - Екатеринбург АВ", - говорится в сообщении.

Также приостановлены пригородные и междугородние рейсы в Тюменском Увате из-за морозов до 40 градусов и плохой видимости из-за тумана. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 14 января ожидается переменная облачность, без осадков, в отдельных районах изморозь, температура воздуха днем - до минус 33 градусов, ночью похолодает до минус 40 градусов.