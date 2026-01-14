CBS: ИИ-изображения осложняют поиски сбежавших обезьян в Сент-Луисе

По состоянию на начало текущей недели мартышки по-прежнему разгуливают на свободе, пугая горожан, заявил представитель городского департамента здравоохранения Уилл Спрингер

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Vincent Yu

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Поимка обезьян, разгуливающих по улицам Сент-Луиса (штат Миссури), осложняется из-за присылаемых жителями изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, обезьяны-верветки, или карликовые зеленые мартышки, были впервые замечены на севере города 8 января. Неизвестно, кто их владелец и откуда они сбежали, однако, согласно законодательству Сент-Луиса, содержание диких животных в домах запрещено.

По словам представителя городского департамента здравоохранения Уилли Спрингера, некоторые жители города сообщали о поимке обезьян, пытаясь подтвердить это сгенерированными ИИ-изображениями, однако по состоянию на начало текущей недели мартышки по-прежнему разгуливают на свободе, пугая горожан. Одна из местных жительниц рассказала CBS, что не может ходить по улице не оглядываясь. "Они могут быть заражены бешенством, вы не можете знать наверняка, - сказала она. - Поблизости много незанятых домов. Они могут бродить поблизости, поджидая кого-то".

Поисками и поимкой животных занимается служба по контролю за дикими животными в сотрудничестве с экспертами по приматам из зоопарка Сент-Луиса. Местным жителям настоятельно не рекомендуется самостоятельно приближаться к обезьянам, которые считаются умными и общительными, однако могут вести себя непредсказуемо и агрессивно в состоянии стресса.

В дикой природе верветки распространены в Африке южнее Сахары. Их называют зелеными мартышками из-за необычного оттенка шерсти.