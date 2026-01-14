В Москве в ЕГРН попали данные о 7 млн кв. м участков

С момента создания штаба проведены учетно-регистрационные действия в отношении 554 зданий площадью 135 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сведения о почти 7 млн кв. м земельных участков коммунальных служб столицы внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за четыре года в рамках работы штаба по вопросам ЖКХ, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Майданова.

"За четыре года совместной работы специалистов московского Росреестра и комплекса городского хозяйства столицы в рамках штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в ЕГРН внесены сведения о почти 7 млн кв. м земельных участков коммунальных служб столицы", - отметил Майданов.

По его словам, существенно сократились сроки оформления инфраструктуры города, а в отношении старых существующих объектов проведены проверочные действия.

С момента создания штаба проведены учетно-регистрационные действия в отношении 554 зданий площадью 135 тыс. кв. м. На кадастровый учет поставлено более 2,7 тыс. инженерных сооружений протяженностью 1,65 млн м.