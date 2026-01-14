В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с обучающимися вождению

Злоумышленники могут звонить от имени администрации автошколы и просить назвать код авторизации для записи на занятие

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять новую схему обмана в отношении тех, кто проходит обучение вождению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Хочу предупредить граждан, которые проходят обучение вождению. Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы. Злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление "сотрудников правоохранительных органов", которые убеждают "спасти деньги" или "принять участие в следственных действиях". "Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы", - рассказала представитель ведомства.

Кроме того, по словам Волк, встречаются и фишинговые ресурсы. "Мошенники создают фейковые Telegram-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают "льготное место" или "раннюю запись". При этом требуют срочную предоплату на карту физического лица", - пояснила она, добавив, что после перевода средства исчезают, а попытки "оформить возврат" используются для выманивания данных банковской карты.

В МВД напомнили, что нельзя выполнять указания неизвестных, кем бы они ни представлялись.