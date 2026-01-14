В "Аптекарском огороде" на два месяца раньше расцветут свыше 10 тыс. тюльпанов

Главной темой сезона станут сады Самарканда и Бухары, сообщила пресс-служба ботсада

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цветение более 10 тыс. тюльпанов, а также нарциссов, крокусов и сакуры смогут увидеть гости ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве на выставке "Репетиция весны", сообщила пресс-служба ботсада.

"С 14 февраля по 9 марта в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет самая популярная ежегодная выставка "Репетиция весны". Свыше 10 тыс. тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, груши, луки, сливы, сирень, яблони, вишня, сакура, магнолии, миндаль, форзиции, рябчики, пролески и прочие растения расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны <...>. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие - на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой этого сезона станут сады Самарканда и Бухары. Для гостей создадут фотозоны среди цветущих тюльпанов. В пресс-службе пояснили, что заставить растение зацвести в любое запланированное время можно с помощью методики под названием "выгонка": для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются.